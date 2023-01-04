«تأليف وعند».. تفاصيل خلاف مرتضى منصور وفيريرا

بعثت إدارة الزمالك بعدة رسائل إلى إدارة الكرة بالنادي الأبيض، بهدف توصيلها للبرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، وعلى الرغم من أن إدارة الزمالك متمثلة في رئيس النادي مرتضى منصور دائماً ما يخرج ويشيد بفيريرا ويعلن عن مساندته الكبيرة له، إلا أن هناك بعض الأمور لا يرضى عنها، لذلك تواصل مع إدارة الكرة لتوصيل ما في جوفه إلى فيريرا، بهدف التغلب على سلبيات الفريق وعدم الوقوع بها مجدداً منعاً لإهدار المزيد من النقاط.

ونكشف في التقرير التالي تفاصيل في رسائل الإدارة إلى فيريرا، حيث أبدت إدارة الزمالك عدم رضاها عن التشكيل الذي بدأ به فيريرا مؤكدة أن المدرب البرتغالي أصبح معتاداً على المفاجآت في التشكيل، كما أبدت الإدارة عدم رضاها على الدفع بأشرف روقا وجلوس نبيل دونجا على مقاعد البدلاء، وكذلك يوسف حسن على حساب سامسون أكينولا، خاصة أن الأخير يجيد التسليم والاستلام بشكل جيد، وفيريرا بنفسه أكد أن اللاعب لم تصل له فرصاً كثيرة خلال الدقائق التي شارك بها مع الزمالك.

وجاء اعتراض إدارة الزمالك على يوسف حسن لكونه ناشئ ومازال ينقصه الخبرات، حيث ترى أنه كان من الأولى أن يحصل على بعض الوقت شيئاً فشيء قبل الدفع به أساسياً في المباريات، كما اعترضت الإدارة على البدء بعمر جابر على حساب سيد نيمار، وعدم الدفع بثنائي هجومي حتى لو في الدقائق الأخيرة من المباراة لاقتناص هدف وتحقيق الفوز.

وأكدت الإدارة أن المقاولون كان يستحق الفوز على الزمالك، الذي لم يسعفه أدائه على تحقيق نتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن شوقي غريب تفوق على فيريرا من الناحية التكتيكية.

وطالبت إدارة الزمالك في رسالتها إلى فيريرا تثبيت التشكيل مع الاكتفاء بالتجارب إلى هذا الحد، وتغيير طريقة اللعب بـ 3/4/3 لأنها تتسبب في عقم هجومي لعدم وجود كثافة في منطقة جزاء الخصم، كما اعترضت الإدارة على عدم البدء بأي محترف في التشكيل الأساسي.

وفي النهاية، أكدت إدارة الزمالك في رسالتها إلى فيريرا أن هذا الأداء سيؤدي إلى خروج الزمالك من بطولة إفريقيا خالي الوفاض، وهو ما لن تسمح به.