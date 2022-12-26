تدريب الدفعة الأولى على لغة الإشارة للتعامل مع المواطنين بتكوين بورسعيد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، انتهاء تدريب الدفعة الأولى من موظفي المديرية على لغة الإشارة، للتعامل مع الصم والبكم من المواطنين المترددين عليها.

أشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إلى أنه جرى تفعيل مبادرة "أمل" لخدمة أصحاب الإعاقة السمعية، وتدريب الدفعة الأولى من الفئة المستهدفة من موظفي الإدارات الخدمية ومراكز التطوير التكنولوجي على مستوى محافظة بورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من الصم والبكم المترددين على الإدارات والمراكز التكنولوجية.

وأكد على أن ذلك يأتي في إطار الإهتمام بتدريب العنصر البشرى للإتقاء بمستوى الخدمة، ورفع الأداء في كافة الخدمات التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بإعتباره أحد عوامل نجاح المنظومة التموينية، مشددًا على ضرورة التفكير خارج الصندوق والاهتمام بالعنصر البشري، والعمل على زيادة تدريبة ورفع الأداء في كافة الخدمات التموينية بالمحافظة.

وفي شأن آخر تمكنت الحملات المكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة بورسعيد، من تحرير 44 محضر تموينى بمناطق متفرقة بإنحاء المحافظة، وذلك خلال 72 ساعة فقط.

حيث تمكنت الحملات من ضبط 3 محال تجارية بدائرتى الضواحى والزهور بمنطقة الـ 5000 وحده والمجمع الأسلامى، قاموا ببيع كمية تقدر بـ 300 كيلو جرامات من الأرز للمواطنين بأسعار اعلي من السعر الرسمى، وتم مصادرة الأرز والتحفظ عليه لحين صدور قرار جهات التحقيق بالبيع.

وتمكن رجال الرقابة من ضبط كمية تقدر ب 200 كرتونه خل بكل منها 12 زجاجة بإجمالى 2400 زجاجة، كما تمكنوا من ضبط كمية تقدر بـ 160 زجاجة آخري بدون فواتير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق.

وتم ضبط كمية تقدر بـ250 كيلو من العدس مجهول المصدر مخالفاً لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات .

وتمكن رجال الرقابة من ضبط أحد المحال الخاصة ببيع الحلويات الشرقية قام بالإستيلاء على 100 كجم سكر تموينى بدون وجه حق، وذلك بعرض إستخدامها فى تصنيع الحلويات الشرقية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق .

وفى إطار جهود الرقابة نطاق الأسواق، تم تحرير 20 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و10 محضر شهادات صحية، وفى مجال المخابز البلدية التموينية تم تحرير 8 تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين، و4 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و4 تقارير عدم نظافة أدوات العجين، و2 تقرير لعدم وجود قائمة تشغيل.

ويأتي ذلك فى إطار جهود مديرية التموين ببورسعيد من خلال الحملات الرقابية الصباحية والمسائية برئاسة وتوجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل مديرية تموين بورسعيد.

وأطلقت الحملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وحسن عبد الله وياسر جمعة العربى عبد الحليم محمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة، بالتنسيق والاشتراك مع إدارة حماية المستهلك و المهندسة سحر الدسوقى، والعميد سهيل الجبالى من مباحث التموين.