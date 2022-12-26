الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بالأقصر وبحوزته 12,45 طن أرز

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (2128) قضية تموينية متنوعة.

ونجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن (مركز لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الأقصر وبحوزته كمية قدرها ( 12,45 طن أرز أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة أقسام شرطة التموين قضية تموينية متنوعة شرطة البيئة والمسطحات المدير المسئول

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وائل لطفي

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