«قطاع التدريب» التابع للإنتاج الحربى ينظم لقاء مع العاملين لمتابعة سير العمل

فى ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة التواصل مع العاملين بمختلف الشركات والوحدات التابعة، وإطلاعهم على الموقف الحالي والخطط المستقبلية، وإشراكهم فى صنع القرارات وحل المشكلات التى تواجههم، نَظَّمَ قطاع التدريب لقاءً مع السادة العاملين بقطاع التدريب برئاسة المهندس عصام عدلى رئيس قطاع التدريب، وبحضور المهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير للقطاعات الحكومية.

وأكد المهندس عصام عدلي رئيس قطاع التدريب اعتزازه بالعاملين لما يبذلونه من جهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي، وحثهم على بذل المزيد من العمل والجهد وتحقيق أفضل أداء لمواكبة أحدث التكنولوجيات لاستكمال مسيرة النجاح، مؤكداً أهمية العنصر البشرى باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية، وحرص وزارة الدولة للإنتاج الحربي على الاستفادة من خبرات العاملين، وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.

وأشار إلى أهمية دعم خطط الدولة التنموية والمساهمة فى كل المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية ومنها مبادرة (حياة كريمة)، وكذا المبادرة الوطنية لدعم الصناعة (ابدأ)، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات التابعة للوزارة، وكذا مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالاعتماد على الطاقة البشرية والإمكانات التكنولوجية الهائلة التى يمتلكها الإنتاج الحربي، مما يتطلب تكاتف جميع العاملين بقطاع التدريب وضرورة تفعيل التعاون بينهم والعمل بروح الفريق.

وخلال اللقاء تم الرد علي جميع استفسارات العاملين حول بعض الموضوعات، المتعلقة بسير العمل، وكذا الاستماع الى مقترحاتهم للنهوض ببيئة العمل.

وفى نهاية اللقاء هنأ المهندس عصام عدلي رئيس قطاع التدريب، السادة العاملين بمناسبة قرب حلول العام الجديد، متمنياً لهم التوفيق والسداد فى أداء رسالتهم، تحت قيادة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي.

حضر اللقاء رؤساء الإدارات المركزية والمديرين العموم ومديري الإدارات وعدد من السادة العاملين بالقطاع.