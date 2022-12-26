الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قطاع التدريب» التابع للإنتاج الحربى ينظم لقاء مع العاملين لمتابعة سير العمل

قطاع التدريب في وزارة
قطاع التدريب في وزارة الدولة للإنتاج الحربي

فى ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة التواصل مع العاملين بمختلف الشركات والوحدات التابعة، وإطلاعهم على الموقف الحالي والخطط المستقبلية، وإشراكهم فى صنع القرارات وحل المشكلات التى تواجههم، نَظَّمَ قطاع التدريب لقاءً مع السادة العاملين بقطاع التدريب برئاسة المهندس عصام عدلى رئيس قطاع التدريب، وبحضور المهندس محمد خالد زقزوق  مستشار الوزير للقطاعات الحكومية.

وأكد المهندس عصام عدلي رئيس قطاع التدريب اعتزازه بالعاملين لما يبذلونه من جهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي، وحثهم على بذل المزيد من العمل والجهد وتحقيق أفضل أداء لمواكبة أحدث التكنولوجيات لاستكمال مسيرة النجاح، مؤكداً أهمية العنصر البشرى باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية، وحرص وزارة الدولة للإنتاج الحربي على الاستفادة من خبرات العاملين، وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.

وأشار إلى أهمية دعم خطط الدولة التنموية والمساهمة فى كل المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية ومنها مبادرة (حياة كريمة)، وكذا المبادرة الوطنية لدعم الصناعة (ابدأ)، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات التابعة للوزارة، وكذا مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالاعتماد على الطاقة البشرية والإمكانات التكنولوجية الهائلة التى يمتلكها الإنتاج الحربي، مما يتطلب تكاتف جميع العاملين بقطاع التدريب وضرورة تفعيل التعاون بينهم والعمل بروح الفريق.

وخلال اللقاء تم الرد علي جميع استفسارات العاملين حول بعض الموضوعات، المتعلقة بسير العمل، وكذا الاستماع الى مقترحاتهم للنهوض ببيئة العمل.

وفى نهاية اللقاء هنأ المهندس عصام عدلي رئيس قطاع التدريب، السادة العاملين بمناسبة قرب حلول العام الجديد، متمنياً لهم التوفيق والسداد فى أداء رسالتهم، تحت قيادة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي.

حضر اللقاء رؤساء الإدارات المركزية والمديرين العموم ومديري الإدارات وعدد من السادة العاملين بالقطاع.

الإمكانيات التكنولوجية الانتاج الحربى المبادرة الوطنية المهندس محمد صلاح الدين المشروعات القومية حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

اندلاع حريق فى منزل أحمد شوبير بالمهندسين

السيسى: الدولة عليها عمل نظم تحقق مقاصد الدين وإلا ستكون مقصرة

«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: قرارات المركزي تشجع سياسة الشمول المالي وتحفز الشركات متناهية الصغير

«التعليم» تعلن الاستعداد لحل أى مشكلة بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام

حميد الشاعرى وهشام عباس وأكرم حسنى يفاجئون الجمهور فى رأس السنة

«الزراعة» تنظم ورشة عمل حول إنتاج الفراولة وأهميتها الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا