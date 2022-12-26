الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ملياران و452 مليون دولار صادرات السلع الزراعية بنهاية سبتمبر الماضى

الزراعية
الزراعية

حققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية، ارتفاعا ملحوظا منذ بداية عام 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت قيمة صادرات مصر الإجمالية من السلع الزراعية نحو مليارين و452 مليون دولار، في الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2022، مقابل ملياري و335 مليون دولار، في الفترة المناظرة من العام السابق له 2021 بزيادة 116 مليون و279 ألف دولار.

وسجلت صادرات البطاطس أكبر قيم الزيادات لأهم السلع الزراعية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، حيث بلغت قيمتها نحو 361 مليون و991 ألف دولار، مقابل 196 مليون و64 ألف دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 165 مليون و927 ألف دولار، يليها صادرات مصر من القطن "آخر غير ممشط" وبلغت قيمتها 226 مليون و716 ألف دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، مقابل 152 مليون و458 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت 74 مليون و258 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم الصادرات أيضا صادرات مصر من البصل الطازج وبلغت قيمتها نحو 102 مليون و269 ألف دولار في الـ9 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 69 مليون و337 ألف دولار في الفترة المناظرة من عام 2021، بزيادة بلغت 32 مليون و932 ألف دولار، وأيضا صادرات المانجو الطازج وبلغت قيمته 44 مليون و82 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 23 مليون و386 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت 20 مليون و696 ألف دولار، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 23 مليون و386 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت 20 مليون و696 ألف دولار.

الصادرات المصرية السلع الزراعية ذ بداية ووفقا لبيانات الجهاز المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

إصابة مواطن بحالة تسمم نتيجة تناوله «حبة غلال» فى ديرب نجم بالشرقية

الغرف السياحية: مبادرة البنك المركزي لابد أن يتم تفعيلها دون شروط

إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بالفيوم

جولة تفقدية للرئيس السيسى داخل مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية

رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا حول النجاح في التحول نحو جامعات الجيل الرابع

سقوط طالبة من شرفة منزلها بالطابق السادس فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا