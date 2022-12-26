ملياران و452 مليون دولار صادرات السلع الزراعية بنهاية سبتمبر الماضى

حققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية، ارتفاعا ملحوظا منذ بداية عام 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت قيمة صادرات مصر الإجمالية من السلع الزراعية نحو مليارين و452 مليون دولار، في الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2022، مقابل ملياري و335 مليون دولار، في الفترة المناظرة من العام السابق له 2021 بزيادة 116 مليون و279 ألف دولار.

وسجلت صادرات البطاطس أكبر قيم الزيادات لأهم السلع الزراعية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، حيث بلغت قيمتها نحو 361 مليون و991 ألف دولار، مقابل 196 مليون و64 ألف دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 165 مليون و927 ألف دولار، يليها صادرات مصر من القطن "آخر غير ممشط" وبلغت قيمتها 226 مليون و716 ألف دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، مقابل 152 مليون و458 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت 74 مليون و258 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم الصادرات أيضا صادرات مصر من البصل الطازج وبلغت قيمتها نحو 102 مليون و269 ألف دولار في الـ9 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 69 مليون و337 ألف دولار في الفترة المناظرة من عام 2021، بزيادة بلغت 32 مليون و932 ألف دولار، وأيضا صادرات المانجو الطازج وبلغت قيمته 44 مليون و82 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 23 مليون و386 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت 20 مليون و696 ألف دولار، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 23 مليون و386 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت 20 مليون و696 ألف دولار.