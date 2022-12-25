«الأرصاد»: نتوقع سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة توقعت سقوط الأمطار اليوم متوسطة خاصة في الأماكن الشمالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأحد، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت احتمالية سقوط الأمطار في القاهرة الكبري، ونتوقع سقوطها خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن الإسكندرية تشهد منذ 3 أيام أمطارا متقطعة، من متوسطة وفوق المتوسطة، ولا أزمات أو مشكلات نتيجة التعامل مع كميات الأمطار التي تنزل، وخلال الأيام المقبلة ستكون الأمور أكثر تحسنا، وغدا ستكون الأجواء أفضل بشكل كبير خاصة على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى.