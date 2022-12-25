الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسماء مصابي حادث تصادم سيارة كبوت وتوكتوك في أسوان

اسعاف
اسعاف

توصلت "الدستور" لأسماء الـ8 مصابين في حادث تصادم سيارة "كبوت" وتوكتوك الذي وقع بطريق قرية الرغامة بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، وجاءت الأسماء كالتالي:

 

محمود سعد بخيت، يبلغ من العمر 29 سنة، وإصابته كدمات وسحجات متفرقة، وعلي مجاهد محمود، يبلغ من العمر 27 سنة، وإصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلي عبد الحميد أحمد، يبلغ من العمر 35 سنة، وإصابته كدمة بالرأس وسحجات بالجسم، و شاذلي سيد منصور، يبلغ من العمر 42 سنة، وإصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

كما أصيب أحمد شاذلي سيد منصور، يبلغ من العمر 15 سنة، وإصابته كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و طلعت عبد الرحيم عبد الله، يبلغ من العمر 30 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح قطعي بالجبهة، ومحمد سيد ربيع، ويبلغ من العمر 43 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيسر، ومحمود عبد الفتاح على، ويبلغ من العمر 41 سنة، وإصابته اشتباه نزيف بالمخ.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

 

جدير بالذكر أن كان أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة "كبوت" وتوكتوك، مساء اليوم الأحد، بطريق قرية الرغامة بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث التصادم بين سيارة "كبوت" وتوكتوك بطريق قرية الرغامة بمركز كوم أمبو شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصابين لمستشفي كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم والفحوصات الطبية اللازمة.


وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

أسوان حادث تصادم غرفة عمليات النجدة سيارة كبوت مستشفى إسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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