الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير سياسات مالية يكشف سبب أزمة الغذاء العالمية وسبل حلها

أزمة الغذاء العالمية
أزمة الغذاء العالمية

قال محي الدين قصار، خبير سياسيات مالية، إن مشكلة الغذاء ليست حديثة، ولكنها تكون عالمية عندما تعاني منها دول الغرب.

أهم أسباب مشكلة الغذاء

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن من أهم أسباب مشكلة الغذاء، أسعار الطاقة وتكاليف النقل وهناك شركات مالية في البورصات العالمية تساهم في تفاقم هذه المشكلة.

وأكد أن أسعار الطاقة تؤثر في أسعار السماد ولدينا حلقة مفرغة وستستمر الأزمة ولحلها لا بد من برامج عالمية؛ لأنه لا سبيل لحل الأزمة من طرف واحد، مشيرًا إلى أن سوق الغذاء العالمية تسيطر عليها الشركات فإذا استطاعت حكومات وطنية لا تنتمي لهذه الشركات أن تقوم بالمقايضة مثل أن تعطي القطن المصري مقابل القمح السوداني، فهذا يقلل من آثار أزمة الغذاء.

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