الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جريندو يسجل ويقود المصري للتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول

فريق المصري
فريق المصري

انتهى الشوط الأول من مباراة ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري المقامة باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع التاسع للدوري الممتاز بتقدم المصري بهدف سجله محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة الثامنة.

سيطر المصري على مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول بفضل التحركات الواعية لرباعي الخط الهجومي إلياس الجلاصي ومحمد عبد اللطيف جريندو وعبد الرحيم دغموم وفرانك أتوجا وظهرت الخطورة مبكرا من تسديدة عبد الرحيم دغموم التي مرت بجوار القائم.

في الدقيقة الثامنة مرر إلياس الجلاصي كرة أكثر من رائعة لمحمد عبد اللطيف جريندو مرت من فوق محمد نصر وانفرد جريندو وسدد الكرة لحظة خروج الحارس محمد كوكو لملاقاته مسجلا هدف التقدم للمصري.

حاول الإسماعيلي الرد وسدد أحمد مدبولي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن وعادت السيطرة للمصري سريعا وفي لعبة أشبه بالكرة التي جاء منها الهدف مرر الجلاصي كرة طولية لجريندو الذي سددها بجوار القائم.

ظهر صالح جمعة في الصورة لأول مرة في الدقيقة 24 بتمريرة بينية رائعة كاد ينفرد على أثرها ياو أنور لكن محمود جاد حارس المصري خرج من مرماه في توقيت جيد وأبعد الكرة.

وحصل إسلام أبوسليمة مدافع المصري على انذار للخشونة مع ياو أنور ثم نال إيزي إيميكا لاعب المصري انذارا للخشونة مع أحمد مدبولي.

ارتفع مستوى الأداء في الدقائق الخمس الأخيرة وفي الدقيقة 39 ومن هجمة مرتدة للمصري انطلق فرانك أتوجا من منتصف ملعب المصري ومرر كرة طولية للجلاصي الذي داخل منطقة الجزاء وحاول تسديد الكرة من فوق الحارس محمد كوكو الذي نجح في إبعادها الى ركنية.

واحتسب الحكم حمادة القلاوي دقيقتين وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بتقدم المصري بهدف.

الدوري المصري الممتااز الاسماعيلى المصرى محمد عبد اللطيف جريندو إلياس الجلاصي

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