التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي والمصري في الأسبوع التاسع للدوري الممتاز

أعلن أيمن الجمل المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه لمباراة ديربي القناة أمام المصري التي ستبدأ في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع التاسع للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمد كوكو

خط الدفاع.. حمدي النقاز – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي

خط الوسط.. صالح جمعة – عمر طارق الوحش – عماد حمدي – أحمد مدبولي

حط الهجوم.. ياو أنور – باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد عادل عبد المنعم - عصام صبحي - أحمد محسن - محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد عبد السميع - محمود الشبراوي - حازم مرسي - فراس شواط.

كما أعلن حسام حسن المدير الفني للمصري تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى.. محمود جاد

حط الدفاع.. عمرو موسى – عماد الدين أبو بكر – إسلام أبو سليمة

خط الوسط .. محمد فوزي جاد – إيزي إيميكا – إلياس الجلاصي – عمرو السعداوي

خط الهجوم.. عبد الرحيم دغموم - محمد عبد اللطيف جريندو – فرانك اتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عصام ثروت – عمرو طارق – أسامة الجزار – زياد فرج – إسلام المزين – فريد شوقي – محمد عننر – أحمد شداد - مروان حمدي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل ستة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف ورغم الغيابات المؤثرة يسعى الفريق لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة التاسعة والتقدم للمركز العاشر في جدول الدوري.

ويحتل المصري المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من فوز واحد وخمسة تعادلات وهزيمتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع 4 نقاط فقط من أخر خمس مباريات بالتعادل مع الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود والمقاولون والهزيمة أمام طلائع الجيش ويسعى الفريق للعودة للانتصارات وتحقيق الفوز الأول مع حسام حسن والوصول للنقطة 11 والتساوي مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والمقاولون في حالة هزيمة الأخير أمام الزمالك.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده عمر فتحي وأحمد عبد المنعم ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.