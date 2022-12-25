محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام ويوجه بتشغيل محطة توليد الأكسجين بالمستشفى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بأقسام مستشفى الإيمان العام بحى غرب، موجهًا بضرورة تشغيل محطة توليد الأكسجين بالمستشفى، للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، للوقوف على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقطاع الصحي ورفع كفاءة وتطوير الخدمات الصحية للمرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م.



رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام، ومحمد بشير رئيس حي غرب ونواب مدير المستشفى.



حيث تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أقسام المستشفى كـ(عناية الباطنة والمناظير وقسم الأطفال حديثي الولادة والحضانات والمبتسرين والرنين المغناطيسى المختلفة والصيدلية وغرف المرضى والكلى الصناعية والغسيل الكلوي والرعاية وقسم السموم والطوارئ)، واستمع للمرضى ومرافقيهم وآرائهم بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.



كما تفقد المحافظ محطة توليد الأكسجين بالمستشفى والتى تم إنشاؤها بتكلفة 13 مليون جنيه، لخدمة جميع أقسام المستشفى وتوفير احتياجات الأكسجين بها، موجهًا بسرعة تشغيلها بعد انتهاء أعمال الصيانة بها لتعظيم الاستفادة منها.



وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات القطاع الصحى بالمحافظة تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، وبخاصة مشروعات إحلال وتجديد وتطوير 137 وحدة صحية و39 نقطة إسعاف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ووفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجرى تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



وأكد دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وتلقى استحسانًا كبيرًا من المواطنين، فضلًا عن القوافل العلاجية المتكاملة التي تطلقها الوزارة بالقرى الأكثر احتياجًا المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن أعمال تطوير وإحلال وتجديد مستشفيات منفلوط وساحل سليم وديروط وحميات ديروط وأبنوب، لافتًا إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الصحة وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بكل المستشفيات والوحدات الصحية.



كما شدد المحافظ على ضرورة التأكيد على توافر كميات مناسبة من الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات المطلوبة بالمستشفى، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بقطاع الصحة على مستوى المحافظة من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية ومدى توفير الاحتياجات اللازمة وتقديم الخدمات الطبية للمرضى، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم، منوهًا بأن مستشفى الإيمان العام يقدم خدمات بشكل لائق للمرضى وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة حيث تعمل بطاقة استيعابية 43 سرير عناية مركزة تحتوي على 23 جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى عدد الأسرة الداخلية بالمستشفى ليصبح 278 سريرًا، لافتًا إلى تضمنها 5 أسرة عناية، و4 أسرة عناية حرجة، و4 أسرة عناية سموم، وعدد 8 أسرة قسم داخلي، و3 لعناية الحروق و4 تصلب متعدد، و8 حضانات أطفال (مبتسرين، وعناية مبتسرين)، و4 عناية أطفال، مشيرًا إلى المتابعة الدورية والمستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها بشكل لائق.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها بالقرى والمراكز وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجارٍ تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية فور وصولها من وزارة الصحة لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز وذلك للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا توزيع الأجهزة والتجهيزات الطبية بالوحدات الصحية التي تم الانتهاء من إنشائها وفقًا للاحتياجات والأولويات وتحت إشراف من مديرية الصحة بالمحافظة لضمان التوزيع العادل ضمن خطة التشغيل وفي إطار دعم واهتمام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة على الاستمرار في تطوير المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتوسع في الإنشاءات الجديدة.