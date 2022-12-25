الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

على جمعة: يجب أن تعود القيم إلى الحياة مرة أخرى حتى لا نتبع هوانا

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خطورة اتباع الهوى على المنظومة الخلقية في المجتمعات، قائلًا:"إن القرآن الكريم نبهنا لخطورة اتباع الهوى".

 

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبه على خطورة فردية نفسية عند الشخص ومجتمعية عند المجتمع، مما أسماه القرآن في مصطلحه بـ"الهوى".

 

وأوضح أن الرغبة والشهوة والمصلحة سميت بالهوى، لافتاً إلى أن كل ممدود في اللغة العربية يقصر، فعلى سبيل المثال:"هواء تصبح هوى"، وليس كل مقصور يمد، وبالتالي فإن هوى لا يمكن أن نقول عنها هواء، لافتاً إلى أن الهوى كل شيء يميل له الإنسان ويحبه ويشعر معه بالراحة. 

 

واستشهد بقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى يأتي هواه تابعاً لما جئت به، وبالتالي فقد يكون الهوى صالح عندما يكون موافق للحق والحقيقة، مشددا على عودة القيم إلى الحياة مرة أخرى حتى لا نتبع هوانا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

على جمعة: يجب أن تعود القيم إلى الحياة مرة أخرى حتى لا نتبع هوانا

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف بسبب العاصفة الثلجية بأمريكا

النيابة العامة تتسلم مدرج استاد حسن مصطفى بعد سقوطه بالجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى