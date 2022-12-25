الأحد 25 ديسمبر 2022
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سياسي

النائبة رشا إسحاق: توجيهات الرئيس بدعم الأسرة يؤكد درايته بمشاكل المجتمع

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا لمواجهة التحديات، مؤكدة أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل دعم الأسرة المصرية لمواجهة التحديات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وتابعت إسحق أن توفير توفير مصادر لتمويل هذا الصندوق ودعمه من الدولة المصرية، يؤكد مسئولية الدولة الواضحة من أجل ترابط الأسرة وضمان عدم تفككها، مشيرة إلى أن توفير الدعم المالى لدعم الأسرة ماديا سيساهم فى تحقيق عدالة ناجزة وفض الاشتباكات بين الأسر المصرية.

وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يشهدها العالم خلال السنوات الماضية، والتي بدأت مع ظهور جائحة كورونا وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للوقوف بجانب مواطنيها ودعمها ماديا.

وأشارت النائبة رشا إسحق إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على دراية كاملة بمشاكل الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن أزمة النفقات من أكثر المشاكل المادية التى تواجه المجتمع وتتسبب فى وجود خلافات من الممكن أن تؤدى إلى حالات الطلاق.

واختتمت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ، بأن الأزمة الاقتصادية العالمية، كانت لها انعكاسات سلبية على الأسرة المصرية، منوهة بأن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والمتذبذبة قادرة على إحداث حالة من التفكك الأسري بسبب الضغوط المستمرة والتي تؤول في النهاية إلى نتيجة غير جيدة.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض اعمال لجنة اعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية

الأحوال الشخصية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء جمال عوض المستشار عمر مروان وزير العدل

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