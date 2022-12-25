الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والمحافظة: الطوارئ مستمرة للتعامل مع المنخفض الجوى

سقوط أمطار متوسطة
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على مناطق  شرق المدينة، استمرارا لموجة الطقس السيء التي تضرب المدينة الساحلية، مع تكثيف ونشر فرق الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تتعرض له عروس البحر المتوسط.


واوضحت شركة الصرف الصحي أن أحياء المنتزه أول وثان شرق الإسكندرية تعرضت مساء اليوم، لسقوط أمطار متوسطة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار ليلًا بين متوسطة إلى غزيرة، وتستمر الامطار خلال الساعات القادمة، حتى غدًا الأحد حيث تشهد المحافظة أمطار متوسطة الشدة تغزر خلال فترة الفجر ثم تقل تدريحيا مع تقدم ساعات النهار بنسبة حدث 60% تقريبا.


وشدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، فضلا عن استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.


ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعداد والطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة الجوية.


وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

 

كما أكد المحافظ على أستمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنيةوانتشار السيارات والبدالات وفرق الطوارئ.

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
محافظة الاسكندرية موجة الطقس السيئ نشر فرق الطوارئ المنخفض الجوي شركة الصرف الصحي حالة الاستعداد والطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

انفجار مستودع للأنابيب داخل جمعية عرابى بمدينة العبور (صور)

أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والمحافظة: الطوارئ مستمرة للتعامل مع المنخفض الجوى

الرئيس الأمريكى الأسبق أوباما ينشر قائمة بـ13 كتابا مفضلا له خلال 2022

النائبة رشا إسحاق: توجيهات الرئيس بدعم الأسرة يؤكد درايته بمشاكل المجتمع

موعد صرف معاشات شهر يناير 2023

عبارات تهنئة بمناسبة رأس السنة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى