أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والمحافظة: الطوارئ مستمرة للتعامل مع المنخفض الجوى

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على مناطق شرق المدينة، استمرارا لموجة الطقس السيء التي تضرب المدينة الساحلية، مع تكثيف ونشر فرق الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تتعرض له عروس البحر المتوسط.



واوضحت شركة الصرف الصحي أن أحياء المنتزه أول وثان شرق الإسكندرية تعرضت مساء اليوم، لسقوط أمطار متوسطة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار ليلًا بين متوسطة إلى غزيرة، وتستمر الامطار خلال الساعات القادمة، حتى غدًا الأحد حيث تشهد المحافظة أمطار متوسطة الشدة تغزر خلال فترة الفجر ثم تقل تدريحيا مع تقدم ساعات النهار بنسبة حدث 60% تقريبا.



وشدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، فضلا عن استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.



ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعداد والطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة الجوية.



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

كما أكد المحافظ على أستمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنيةوانتشار السيارات والبدالات وفرق الطوارئ.

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية