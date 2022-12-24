ما هى مهام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى؟.. عادل حمودة يجيب (فيديو)

أوضح الإعلامي عادل حمودة، مهام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أنه تأسس في 23 ديسمبر عام 1913م.

وأضاف خلال تقديمه برنامج واجه الحقيقة، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو جهاز حكومي فيدرالي مهمته إخضاع النظام المالي لرقابة مركزية وللإشراف على البنوك التجارية، لضمان سلامة النظام المصرفي حماية حقوق المودعين.

وأوضح، أن الجهاز يحدد المطبوع من الدولار، وعليه احتواء المخاطر الفجائية، والأهم استخدام الفائدة لعلاج التضخم والبطالة، حيث يرفع سعر الفائدة إذا ما وجد التضخم حارقًا لجذب الودائع وتخفيض الطلب حتى تستقر الأسعار، كما أنه يخفض سعر الفائدة ليشجع المستثمرين على الاقتراض بغرض التوسع في المشروعات.

وأشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أكبر المؤسسات المالية وزنًا وتأثيرًا في العالم، وأكبر دليل على ذلك أنه عندما رفع سعر الفائدة أكثر من مرة في عام 2022، ارتفع الطلب على الدولار وارتفعت قيمة الدولار، وانخفض الطلب على عملات مثل اليورو والإسترليني والين وانخفضت قيمتها.