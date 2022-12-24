السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

كنيسة
كنيسة

استقبلت كنيسة السيدة العذراء بشبرا، ممثلة في الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومجلس الرعية، الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، ومحمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والوفد المرافق لهما، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث ساد اللقاء طابع الود والتقدير المتبادل.

كما استقبل الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف محمد سيد، رئيس حي الساحل، ومحمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والمهندس حمادة رزق، سكرتير حي الساحل، ومدير غرفة العمليات، وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، وذلك بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

جاء ذلك بحضور الأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملين، حيث قدم الوفد التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما ساد اللقاء الطابع الود والتقدير المتبادل.

وتدق أجراس الكنائس الغربية في التاسعة مساء اليوم، إيذانًا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقَاً للتقويم الغربي، مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية.

قبل بدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقَاً للتقويم الغربي تزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد المجيد.

 

كنيسة السيدة العذراء بشبرا راعي الكنيسة الدكتور حسام فوزى نائب محافظ للمنطقة الشمالية التهنئة بعيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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