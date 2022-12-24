السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرية التايلاندية تعثر على 6 جثث أخرى بعد غرق إحدى سفنها

البحرية التايلاندية
البحرية التايلاندية

أعلنت البحرية الملكية التايلاندية، العثور على 6 جثث أخرى السبت ليرتفع عددها إلى 12 بعد ستة أيام من غرق سفينة تابعة لها، فيما لا يزال 17 من أفراد الطاقم في عداد المفقودين، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
غرقت السفينة الحربية "إتش تي إم إس سوكوتاي" ليل الأحد الاثنين على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا قبالة ساحل بانغ سابان (جنوب)، ما أطلق عملية إنقاذ واسعة أنقذ خلالها 76 من أفراد الطاقم.
وقالت البحرية الملكية في بيان إنها انتشلت ستّ جثث خلال نهار السبت أظهرت "المعطيات الأولية" أنها لأفراد من الطاقم على أن تخضع لاحقا لتحليل الحمض النووي.
وانتشلت الأسبوع الماضي ستّ جثث لأفراد من الطاقم.
وأضافت البحرية أنه تم نشر عدة سفن حربية وطائرات دورية ومروحيات في منطقة البحث بدعم من الوكالات المحلية ومتطوعين والقطاع الخاص.
وقال الأدميرال تشونلاتيس نافانوغراها الثلاثاء إن الحادثة "من أسوأ المآسي" في تاريخ البحرية.
وأسهم هيجان البحر وارتفاع الأمواج "ثلاثة أمتار" وفق أحد الناجين في إتلاف النظام الكهربائي للسفينة وجعله "خارج نطاق سيطرة" الطاقم، وفق البحرية.
حاول الطاقم ضخ المياه من السفينة لكن التدفق كان شديدا للغاية، ما أدى إلى غرق السفينة على عمق 40 متراً.
تم تشغيل "إتش تي إم إس سوكوتاي" الأمريكية الصنع عام 1987، وفق مركز الأبحاث التابع لمعهد البحرية الأميركية.
وفي وقت سابق، أعلن القصر الملكي في تايلاند، عن إصابة الملك ماها فاجيرالونغكورن والملكة سوثيدا بكورونا.

وأشار القصر الملكى، فى بيان له، إلى أنه لم تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة حتى الآن، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس.

ووصف الأطباء العلاج للملك والملكة وطالبوهما بالامتناع عن أداء واجباتهما لفترة، حسبما أفاد مكتب البيت الملكي في بيان.

البحرية الملكية التايلاندية غرق سفينة ساحل بانغ سابان سفن حربية البحرية الملكية

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