السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة ماكينة شحن إلكتروني من داخل مكتبة في حلوان

ضبط متهمين
ضبط متهمين

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة، من مالك مكتبة، باكتشافه سرقة ماكينة شحن إلكتروني من داخل المكتبة ملكه والكائنة بمول تجاري بدائرة القسم ، وتحويل مبلغ مالي منها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من عامل بذات المكتبة محل البلاغ، وآخر له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم. 

وعقب تقنين الإجراءات من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبطهـما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمكتبة المشار إليها، وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل ماكينات الشحن الإلكترونى الخاصة بالمكتبة، اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليهم عن طريق المغافلة، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية، وعقب استيلائه على الماكينة استعان بالمتهم الثانى، وحول مبلغا ماليا على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأخير عن طريق محفظة إلكترونية، كما تخلص من ماكينة الشحن بإلقائها بأحد المصارف بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

الداخلية حلوان مديرية امن القاهرة سرقة ماكينة شحن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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