قطاع السياحة 2022.. حملات ترويجية وتحول أخضر واستضافة فعاليات دولية

تطور كبير شهده قطاع السياحة خلال عام 2022، في ظل استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بالقطاع، من أجل زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح سنويا، في إطار تحقيق الاستغلال الأمثل لما تتمتع به مصر من تنوع كبير في المقاصد السياحية.

وشهد عام 2022 افتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار لزيادة الطاقة الفندقية والأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية وتشجيع الاستثمار السياحي وخاصة في المجال الفندقي، والتي ساهمت في توفير 4532 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة.

وتضمن عام 2022 إنشاء 24 منشأة فندقية تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية للمقصد السياحي المصري، و165 مطعما سياحيا، و12 شركة إدارة فندقية جديدة، بالإضافة إلى 10 مراكز غوص، و15 مركز أنشطة بحرية، و23 يخت سفاري، ومركز سفاري جبلي، و181 بازارا سياحيا.

وتقدم القيادة السياسية دعما غير محدود لقطاع السياحة، حيث صدق رئيس الجمهورية على قانون رقم 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار"، والذي جاء إصداره في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، حيث يتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى "صندوق دعم السياحة والآثار"

كما عملت وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات السياحية.

كما جاءت مصر في المركز الأول على مستوى أفريقيا والمركز الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ51 عالمياً، وذلك وفقاً لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفيما يتعلق بالحملات الترويجية، أطلقت الوزارة السياحة والآثار فيلما كارتونيا للأطفال لتوعيتهم بأهمية السياحة والآثار والممارسات السياحية الإيجابية التي يجب التحلي بها مع السائحين، وذلك ضمن حملة "سفير السياحة" التي أطلقتها الوزارة لتنمية الوعي السياحي والأثري لدي فئات الشعب المصري.

وفازت الحملة الترويجية Follow the Sun التي أطلقتها الوزارة في منتصف شهر مارس الماضي، بأنها أفضل إعلان سياحي لشهر مايو 2022 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفقاً لما أعلنته منصة Ad colony العالمية وهى أحد أكبر شبكات الإعلان على تطبيقات المحمول المختلفة.

وقامت الوزارة بتنفيذ حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية المختلفة من خلال عرض مجموعة متنوعة من الصور والأفلام الدعائية عن هذه المقاصد على شاشات ضخمة في ميدان "تايم سكوير" بنيويورك والذي يعتبر من أشهر الميادين التجارية والسياحية والترفيهية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يزوره أكثر من 80 مليون شخص طوال العام من مختلف دول العالم.

وأطلقت الوزارة حملة ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، والجزائر، وجنوب أفريقيا، كازاخستان، وأذربيجان، وجورجيا، وأرمينيا .

كما أطلقت حملة بعنوان "أجازتك عندنا" على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022 في مصر والأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والتي من بينها المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وفيما يتعلق بالإشادات الدولية بالسياحة المصرية.. فتحت عنوان "أفضل عشر دول تمتلك أروع أماكن سياحية"، اختار موقع The Travel ، أحد البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، المقصد السياحي المصرى ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة والتي تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحي التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها.

كما صنفت صحيفة "Daily Telegraph" مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين المواطنين البريطانيين في عام 2022.

واختار موقع السفر "Tripadvisor" مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري، ومدينة القاهرة ضمن أهـم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية.

ونشر موقع "Travel Awaits" المتخصص في شئون السياحة والسفر تقريراً أوضح خلاله أن مصر حصلت على المركز التاسع ضمن القائمة التي أعددها والتي تضم أكثر 17 مقصداً سياحياً شهرة وإقبالا من المسافرين حول العالم للسفر إليه خلال عام 2023، وفقًا لحجوزات السفر للعام المقبل لدى منظمي الرحلات الدولية.

وأوضح موقع "Arabian Business" "أرابيان بزنس" - في تقرير له تحت عنوان - "الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، أن المقصد المصري يأتي في قائمة المقاصد السياحية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمسافرين حول العالم بغرض الترفيه".

أما تحت عنوان "مصر الساحرة: 10 أماكن لا يجب أن تفوتك" نشر موقع Alma TV Travel الإيطالي تقريراً إخبارياً مصوراً وصف خلاله مصر بأروع بلدان العالم بما تمتلكه من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تعود لمختلف العصور التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورًا باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر، ومناظر طبيعة خلابة وصحراء وواحات طبيعية رائعة وشواطئ مشمسة ومياة صافية، دافئة، ثرية بالشعاب المرجانية، مسلطاً الضوء على عشرة أماكن أوصى السائحين بزيارتها خلال رحلتهم بمصر.

وتحت عنوان "مصر تحتل المرتبة الثانية كأفضل وجهة لممارسة رياضة السنوركليج"، أشار موقع Tourism Trend البريطاني، المتخصص في السياحة، إلى حصول المقصد السياحي المصري على المرتبة الثانية في قائمة أفضل المقاصد لممارسة رياضة السنوركلينج والغوص والأنشطة البحرية بصفة عامة، وذلك وفقاً لموقع Sport Cover Direct، الذي سلط الضوء على أفضل المقاصد السياحية لمحبي الرياضات المائية والأنشطة البحرية والمغامرات التي تجذب السائحين.

واختار موقع "Tripadvisor" مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022 للسائحين من محبى الطبيعة المشمسة الدافئة، وذلك وفقا للقائمة التي تتضمن 25 مقصداً سياحياً التي أعدها الموقع بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.

وحول الفاعليات التي أطلقتها الوزارة لتنشيط السياحة،، أطلقت وزارة السياحة والآثار، النسخة الأولى من كأس الهيئة (ETA Cup) لسباق اليخوت الشراعية والتي يتم تنظيمها بمحافظة البحر الأحمر.

واستضافت مصر أعمال اجتماع اللجنة الإقليمية الـ48 لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط في دورته الثامنة والأربعين، حيث فازت مصر برئاستها لمدة عامين 2022 و2023 خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ 47 لها.

كما عملت وزارة السياحة والآثار على منح تأشيرات سياحية بمنافذ الوصول لأكثر من 180 جنسية للحاصلين على تأشيرات سارية من دول انجلترا أو أمريكا أو اليابان أو نيوزيلاندا أو دول تشينجن تسهيلات خاصة للوصول المباشر لشرم الشيخ وطابا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية.

واستضافت مصر لأول مرة حفل مسابقة ملكات "ميس إيليت Miss Elite World 2022" بمشاركة 36 دولة حول العالم من بينها مصر، الجزائر، لبنان، المغرب، أستراليا، التشيك، إيطاليا، الصين، كولومبيا، الهند، فرنسا، البرازيل، روسيا، مقدونيا، بولندا، إسبانيا، تونس، صربيا، أمريكا، لاتفيا، فنزويلا ، وألمانيا، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وشاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global، أحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف المشهورة عالمياً بضخامة تنظيمها وعائدتها الاقتصادية المرتفعة، وذلك بهدف الترويج لسياحة حفلات الزفاف بمصر، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنويع الأنماط السياحية المختلفة وجذب مختلف الشرائح من السائحين.

وانتهت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية من المرور على 248 منشأة فندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، يأتي ذلك استمرارا لما تقوم به الوزارة من أعمال لإعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria (HC)، والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

كما عملت وزارة السياحة والآثار على تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع أخضر صديق للبيئة ومستدام وهو ما يأتي تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة 2030.

كما عملت الوزارة في إطار تعظيم استفادة مصر سياحياً من تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي تم تنظيمها بدولة قطر، حيث تم اعتماد عدد من التسهيلات لجذب المشجعين المشاركين بهذه البطولة والحاملين لبطاقة المشجع "هيا" لزيارة المقصد السياحي المصري أثناء وبعد حضورهم للبطولة.

واختتمت وزارة السياحة والآثار العام باستضافة مصر عروض "ديزني على الجليد" والتي تستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، وذلك بعد غياب دام حوالي 15 عاما، مما يؤكد أن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية، كما يُبرز تعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ودور القطاع الحكومي لتمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره.