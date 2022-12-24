السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة 33 كشافا ومرشدة.. فريق كشافة استاد المنصورة يزور واحة سيوة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

نظم فريق كشافة استاد المنصورة الرياضي رحلة لواحة سيوة، بمشاركة عدد ٣٣ كشافا ومرشدة.

وقال الكابتن محمد عبدالفتاح منصور قائد فريق الكشافة والمرشدات، إن برنامج الزيارة شمل تنوع في المقاصد السياحية التي تمتاز بها الواحة، منها منطقة جبل الدكرور، وتضمنت نشاط التسلق، وأيضا التعرف على المعلم السياحي بما يضمه من سياحة الاستشفاء والدفن بالرمال في شهور الصيف، واحتفالات السياحة التي تقام بالمنطقة واحتفالات أهالي سيوة على مدار ثلاثة أيام. كما تم مشاهدة الغروب بجزيرة فطناس.

وأوضح قائد فريق الكشافة والمرشدات أنه تم التعرف على جانب من تاريخ الواحة وزيارة معبد الوحى والتعرف على قصة جيش قمبيز الفارسي، وزيارة الإسكندر المقدوني عام 331 ق. م وعين كليوباترا، والسباحة ببحيرات الملح الرائعة. والاستمتاع بمشهد الغروب بجزيرة طغاغين المطلة على بحيرة سيوة. ورحلة عبر الزمن وزيارة منطقة جبل الموتى، ورحلة الإثارة والتشويق ورحلة السفارى ببحر الرمال، والتعرف على العادات والتقاليد لأهل سيوة من خلال زيارة متحف البيت السيوى؛ والصرح العلمى والمعرفى مكتبة مصر العامة بسيوة.

وأضاف الكابتن محمد عبدالفتاح منصور قائد فريق الكشافة والمرشدات، أنه تم ممارسة العديد من الأنشطة مثل زيارة كهف الملح والسباحة والتزحلق على الرمال وشراء التذكارات السيوية والتمور وزيت الزيتون.  

وأشار محمد عمران جيرى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، إلى أن واحة سيوة تتنوع بها الأنماط السياحية ما بين الأثرية، والعلاجية، والترفيهية، والثقافية، ورحلة السفاري، وتأتي السياحة الرياضية ضمن أهم أنماط السياحة، حيث هناك العديد من الأنشطة الرياضية مثل رحلات الكشافة، الماراثون الرياضي، مسابقات العجل، التخييم وغيرها، وهناك توسع في هذا النمط من خلال وزارة الشباب والرياضة.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
اهالي سيوة استاد المنصورة الحفاظ على البيئة السياحة الرياضية العادات والتقاليد المقاصد السياحية جزيرة فطناس سياحة الاستشفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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