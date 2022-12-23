مع بدء الحلقة الثانية من «كابيتانو مصر».. المشرف على المحتوى يكشف مفاجآت

بدأت الآن فعاليات الحلقة الثانية من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم على قناة أون والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة الثانية من كابيتانو مصر

وحول البرنامج قال الإعلامي عبدالله غلوش المشرف على محتوى البرنامج، “كل خميس وجمعة اظبط الـ alarm بتاعك على الساعه 9، افتح قناة اون وشوف كابيتانو مصر واعتبره برنامجك ومشروعك لأنه كده فعلًا.. المهم في الآخر أن البرنامج ده يحقق الهدف بتاعه وهو اننا نشوف قريب جدًا منتخب مصري قوي يفرحنا كده زي ما منتخب المغرب فرحنا في المونديال الأخير”.

وتابع، “150 موهبة مش مقيدة في أندية ولا مراكز شباب كانوا بيلعبوا في الشارع بعضهم مكنش قادر على تمن استمارة الاختبارات في الأندية وبعضهم راح اختبر في اكتر من نادي واترفضوا لأسباب كتيرة مفيش داعي لذكرها، انتم عارفينها كويس وحصلت مع كتير مننا، 150 موهبة تم تصفيتهم من بين 50 ألف ولد اتقدموا للاختبارات، 150 حلم لـ150 عائلة من 22 محافظة هتعيش تجربتهم على مدار 3 شهور هتضحك وتعيط معاهم، هاتدخل بيوتهم وتعرف ظروفهم وترتبط بيهم وبعاداتهم وثقافاتهم وتشوفهم وهما بيتطوروا قصاد عينك مش بس في الكورة ولكن في كل حاجة تخص حياتهم وسلوكهم وطريقة تعاملهم مع أصحابهم ومع المدربين ومع الناس عمومًا عن طريق فريق كبير من الخبراء في علم النفس والاجتماع والتغذية والبروتوكول.. البرنامج التدريبي والمعايير اللي على أساسها تم اختيار المواهب، حاططها خبراء أجانب وهي نفسها المعمول بيها في أكاديميات الكرة في إسبانيا وبيشرف على تنفيذها لجنة فنية وعلمية من أساتذة كليات التربية الرياضية برئاسة دكتور محمود سعد ودكتور كمال درويش، أما الماتشات في هاتشوف فيها شوية مهارات وأهداف هاتفكرك بأيام الكورة الشراب.. ولكن هتفضل أجمل حاجة في البرنامج دة هي الأم المصرية سواء في الإسكندرية أو الصعيد.. دمياط أو بورسعيد.. سيناء أو الوادي الجديد، أو أي مكان في مصر.. هتعرفوا إزاي لما تشوفوا حلقة النهارده الساعة 9 على قناة أون”.