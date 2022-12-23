الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الداخلية اللبنانى لـ«القاهرة الإخبارية»: تحقيقات مرفأ بيروت لم تسلك الطريق الصحيح

بسام مولودي، وزير
بسام مولودي، وزير الداخلية والبلديات اللبناني

قال بسام مولودي، وزير الداخلية والبلديات اللبناني، إن حادث مرفأ بيروت كان مؤسفا للغاية، وهي جريمة أدت إلى عدد كبير جداً من الضحايا والجرحى ودمرت ما يقارب نصف العاصمة.

سوء الإدارة القضائية 

وأكد وزير الداخلية اللبناني، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن  الحادثة ينبغي أن تتابع التحقيقات فيها على أكمل وجه، وذلك لأن التحقيقات لم تسلك الطريق الصحيح منذ بدايتها وحتى الآن، والتحقيقات الآن معطلة، معبراً: "قلت سابقاً إن التحقيق في انفجار المرفأ معتقل بين السياسة وبين سوء الإدارة القضائية في ملف انفجار المرفأ".

انفجار مرفأ بيروت

وتابع أن عددا كبيرا من دعاوى الرد للقاضي الذي يتولى قضية انفجار المرفأ كبير للغاية، كما أن عقد رؤساء غرف محكمة التمييز لم يكتمل مما يجعل التحقيق عمليًا معطلًا، وهو أمر مؤسف للبنان وسمعته وسمعة القضاء اللبناني، الذي بدا عاجزاً عن استكمال التحقيق في ملف من أهم الملفات التي عرضت أمامه.

يسام مولودي مرفأ بيروت وزير داخلية لبنان ثم ماذا حدث

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