«حياة كريمة» تطلق سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية بالمحافظات

تحرص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على استكمال دورها التوعوي بجانب دورها الخدمي، بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى والمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية، حيث تستمر أعمال المبادرة دون توقف ويتم اطلاق مبادرات أخرى توعوية تستهدف كافة الأعمار وتحمل في طياتها أهداف مختلفة تصب جميعها في صالح المواطن وخدمته.

وتتنوع المبادرات والجهود التوعوية لمبادرة حياة كريمة ما بين القوافل التثقيفية وعقد محاضرات وندوات تعليمية وأنشطة طلابية وغيرها من المبادرات المختلفة التي تساهم في رفع وعي المواطنين.

القوافل الثقافية التابعة لحياة كريمة

وانطلقت القوافل الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومبادرة حياة كريمة لتجوب القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتقديم أنشطة فنية وتثقيفية وتعليمية للأهالي بتلك القرى من خلال عقد الحفلات الغنائية والإنشادية والمسارح وكذلك الورش التعليمية للحرف التراثية والصناعات اليدوية وغيرها من ورش الرسم والتلوين والحكي واكتشاف المواهب.

الندوات والمحاضرات التوعوية لحياة كريمة

كما عقدت المبادرة الكثير من الندوات والمحاضرات بالمدارس والكليات والتي تناولت موضوعات مختلفة منها الحث على ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لها باعتبارها شريان الحياة كذلك عقد ندوات للسيدات والرجال في الشأن ذاته، حيث قدمت لهم ورش تعليمية لبعض فنون السباكة لإصلاح خطوط المياه في منازلهم لوقف هدر المياه.

كما تناولت أيضا المحاضرات جوانب أخرى كان للسيدات نصيبا منها للتوعية بمخاطر بعض الأمراض والانتباه المبكر لها كسرطان الثدي وبعض الأمراض التي يفضل معرفتها مبكرا لكي يكون للعلاج فاعلية أكبر.

مبادرة "مودة" للمقبلين على الزواج

كما حرصت المبادرة الرئاسية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على إطلاق مبادرة موده للشباب والفتيات المقبلين على الزواج من خلال محاضرات توعوية بهذه الخطوة الهامة والتي أتيحت على إحدى المنصات عبر الإنترنت للحصول عليها "أون لاين" وبعد انتهاء المحاضرات يتم تسليم شهادات اجتياز الدورة للمستفيد.

قافله "معاك من بدري" للكشف على ذوي الهمم

كما أطلقت حياة كريمة قافلة "معاك من بدري" وهي أول قافلة متخصصة وموجهة للكشف على المبكر على ذوي الهمم وتقديم الدعم النفسي والإرشادي للأسر فضلا عن الخدمات الصحية لهم.