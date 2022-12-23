عبدالمنعم السيد: قرار الرخصة الذهبية يعنى استقبال المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الرخصة الذهبية التي يتم إصدارها في عشرين يومًا فقط، سوف تعمل على زيادة حجم الاستثمار على الأراضي المصرية.

زيادة الإقبال على الاستثمار

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن تأخر الحصول على رخصة مزاولة المشروع كان من أهم العوامل التي تؤدي إلى تأخر الإقبال على الاستثمار الخارجي والداخلي.

المشاركة التنموية

وأضاف في حديثه، أن الدولة تعلم كل العلم أن القطاع الخاص له دور أساسي في التنمية والتطوير، وبالتالي الدولة تحرص على تدعيم القطاع الخاص بكل السبل والطرق الممكنة للمشاركة في البناء المجتمعي.

وأشار إلى، أن الرخصة الذهبية وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية من أهم القرارات التي أدت إلى إقبال القطاع الخاص على المشاركة التنموية.