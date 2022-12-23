ضبط 35 طن أعلاف ومستلزمات تصنيع مجهولة المصدر في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسؤول عن مصنع لصناعة الأعلاف الحيوانية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 20.8 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية، 4.2 طن أعلاف حيوانية منتج نهائي بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.