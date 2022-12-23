مران الأهلي| كولر يحاضر اللاعبين.. وفقرات متنوعة للحراس قبل مواجهة سموحة

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس المرمى بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، شهد تخصيص فقرات متنوعة في إطار التحضير للمباريات القادمة.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة فاركو في الجولة الماضية.

وبدأ الأهلي صباح الثلاثاء الماضي تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز خاض خلالها مباراة ودية بين اللاعبين البدلاء والشباب لتجهيزهم خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين.

وخاض الفريق تدريباته بدون راحة بعدما حقق فوزاً صعباً على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية

من جانبه طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واصل تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وأدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم قبل أن يستكمل البرنامج بالجري حول الملعب للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وغاب طاهر عن التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.