رئيس «مياه القناة»: انتشار سيارات شفط الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن انتشار كامل للمعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافوري، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، في أماكن التمركز في الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر قد تحدث.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، عن إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات في المواقع المهمة، مؤكدًا إن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، بالإضافة إلى المتابعة على شبكات الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب ومحطات الرفع، مستوى في قطاعات ومناطق إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب القناة، أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا أن هناك متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، عن توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها في المناطق الساخنة ، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح، وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث حال سقوط أمطار أو سيول قد تحدث.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إلى أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، وانتشار وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من عمل جميع المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.