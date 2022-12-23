الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد الطقس السيئ أمس.. «صرف الإسكندرية» رفع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

اللواء محمود نافع
اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي

تفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تمركزات سيارات ومعدات شفط المياه، في جولة أجراها، فجر اليوم، عقب هطول أمطار غزيرة ليلًا على الإسكندرية.

وأكد «نافع» أنه تم التعامل مع التجمعات الناتجة عن الأمطار الغزيرة بحي العامرية أول، الكيلو 23 الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية أمام الجراري، مشيرًا إلى أن الأمور مستقرة في جميع أحياء المحافظة.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبء عن الشبكات وعلى خفض مناسيب البيارات، واستمرار الاستعداد الكامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الأمطار.

وشهدت الإسكندرية، بعد منتصف الليل سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أنحاء متفرقة بالمحافظة استمرارًا لموجة الطقس السيئ التي تجتاح المدينة، تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى.

وتعرض العديد من المناطق بأحياء لأمطار بين متوسطة وغزيرة، مع السيطرة على رفع مياه الأمطار بمعدات شركة الصرف الصحي فور سقوط الأمطار.

- استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية، والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني على مدار اليوم، والتنسيق الكامل بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، لرصد أي معوقات بالشارع السكندري، ومتابعة حالة الشارع السكندري وتمركز سيارات الصرف الصحي بالمناطق الساخنة وتسيير الحركة المرورية بالشوارع.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، كما تمت إزالة أعمدة الإنارة التالفة وصيانة اللوحات الكهربائية وتأمينها والتأكد من عدم تأثرها بحالة الطقس، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.

 

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شركة الصرف الصحى بالإسكندرية هطول أمطار غزيرة الأمور مستقرة استمرار اعمال التطهير موجة الطقس السيئ نوة الفيضة الصغري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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