مجموعة السبع: معاملة طالبان للنساء «جريمة ضد الإنسانية»

أدانت مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الخميس، انتهاكات طالبان في حق النساء بأفغانستان.

وقالت مجموعة السبع، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "معاملة طالبان ضد النساء يمكن أن تمثل جريمة ضد الإنسانية".

وكانت أبدت إيران الخميس "أسفها" لقرار حركة طالبان الأفغانيات من ارتياد الجامعات، مواجهة في أن تتم إزالة العقبات "أمام ذلك بسرعة.

وأمس، انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، منع حكام طالبان الأفغان للدخول إلى الجامعات.

وقال سوناك عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، إن القرار يمثل "خطوة خطيرة إلى الوراء" وحذر من أن "العالم يراقب".

وكتب رئيس الوزراء البريطاني: "لدى نساء أفغانستان الكثير ليقدمنه. ويمثل حرمانهن من الالتحاق بالجامعة خطوة خطيرة إلى الوراء"، مضيفًا: "سنحكم على طالبان من خلال أفعالهن".

حظر التعليم الجامعي للنساء

وأعلنت حكومة طالبان، أمس الأول الثلاثاء، عن أن الجامعات الأفغانية باتت محظورة لأجل غير مسمّى على الفتيات المحرومات من التعليم الثانوي منذ وصول الحركة المتشدّدة إلى الحكم.

وقال وزير التعليم العالي ندا محمد نديم، في رسالة موجّهة إلى كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد: "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".