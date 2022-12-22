الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تثبيت 147 من العاملين بالصناديق والحاسبات الخاصة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرارات تثبيت بعض العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية للتثبيت طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام.

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جاء ذلك خلال لقائه أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن القرارات التي تم اعتمادها شملت 147 من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة وتثبيتهم على وظائف دائمة بموازنة الديوان العام، موجهًا مسؤولي الموارد البشرية بضرورة تقديم الدعم والتعاون الكامل مع المتعاقدين خلال إتمام إجراءات التعيين وكذلك مراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم.

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وهنأ محافظ أسيوط، العاملين الذين شملهم القرار، مؤكدًا لهم حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، موجهًا بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.

إدارة الموارد البشرية احتكار السلع الغذائية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصناديق والحسابات الخاصة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات المتوسطة و الصغيرة تكثيف الحملات التموينية تنمية المشروعات المتوسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

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وائل لطفي

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