الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اقتراح برلماني بتحديد نسب تمثيل للمرأة وذوي الإعاقة في تعديلات قانون الرياضة

النائبة آية مدني
النائبة آية مدني

أعلنت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها بمقترح بتحديد نسب تمثيل للمرأة وذوي الإعاقة بمجالس إدارة الهيئات الرياضية تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية لضمان تمثيل المرأة وذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع. 

جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية وخبراء وأساتذة بكليات تربية رياضية.

وقالت مدني، في بيانٍ لها اليوم، إنه من الضروري أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة تمثيل للمرأة وذوي الإعاقة خاصة أن أغلب الهيئات الرياضية تشترك في مسابقات محلية ودولية خاصة بالمرأة دون تمثيل لها في مجالس الإدارة، مؤكدة أن ذلك يأتي في ظل توجه اللجنة الأولمبية الدولية وأجندتها ٢٠٢٠+٥ نحو زيادة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الاتحادات الدولية ولجان اللجنة الأولمبية الدولية ، وتماشيًا مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يتعلق بذوي الإعاقة.

وكانت النائبة آية مدني، قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية وتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وضمان تمثيل للمرأة وذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع.

يذكر أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لجنة الشباب بمجلس النواب، قد أعلنت استمرار عقد جلسات الاستماع الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 خلال الفترة المقبلة.

وعقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أمس الأول، أولى جلسات استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.

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