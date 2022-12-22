وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع «ليونى مصر».. وعروض شراكة مع الصندوق السيادى

استقبلت الدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، الدكتور أنيس كمون، رئيس مجلس إدارة شركة ليوني مصر، والمهندس هشام الصباغ، عضو مجلس إدارة الشركة ومدير التواصل المؤسسي والعلاقات الحكومية بالشركة، التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وعلى رأسها برنامج الاصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة سوق العمل والتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم مجالات عمل الصندوق السيادي وتوجه الصندوق للشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

كما أكدت السعيد توجه الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية وأهم مصادر خلق فرص العمل ورفع معدلات التصدير.

من جهته، أشاد الدكتور أنيس كمون باهتمام ودعم الدولة المصرية بتشجيع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، وأكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنع الشركة ضمن جولاته في المنطقة الصناعية كانت دافعًا لزيادة الاستثمارات ورغبة مجلس إدارة الشركة في زيادة استثماراتها في مصر.

كما أوضح الدكتور أنيس كمون أن الشركة تطلع للعمل مع صندوق مصر السيادي لتحقيق مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل في مصر.

حضر الاجتماع أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتورة نجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدارة الأصول والاستثمار.

كان صندوق مصر السيادي قد نجح فى جذب حزمة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوقيع مذكرات تفاهم مع كيانات كبرى فى مجالات إنتاج وتوليد الطاقة المتجددة والسياحة والتعليم والصحة، وكان آخرها توقيع اتفاقيات تعاون بقيمة تجاوزت 80 مليار دولار خلال قمة المناخ.