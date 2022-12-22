مؤسسة «حياة كريمة» تستعرض إنجازات المبادرة الرئاسية بجامعة كفرالشيخ

نظمت كلية الثروة السمكية بجامعة كفرالشيخ، ندوة بعنوان "تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بمشاركة إسلام جبر، عضو مؤسسة "حياة كريمة" ومنسق المبادرة بمحافظة كفرالشيخ، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث- منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الهواري، عميد الكلية، والدكتور راضي على محمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤوساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحضور طلاب من مختلف الفرق الدراسية.

وقال الدكتور إبراهيم الهواري، عميد الكلية، إن الندوة تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الكلية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز الجمهورية.

وشرح إسلام جبر، عضو مؤسسة "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصـري "حياة كريمة" لطلاب الكلية وإطلاعهم على الجهود التنموية المبذولة، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، والذي يهدف إلى إحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا.

كما تضمنت الندوة عرض فيديو تعريفي عن المبادرة الرئيسية "حياة كريمة" توعية الشباب بالمبادرة، وتم استعراض إنجازات المبادرة منذ بدايتها في ٢٠١٩، واشتراك أكثر من ٢٣ منظمة حكومية ومجتمعًا مدنيًا، وآلية العمل في القري المستهدفة حتى إنجاز جميع الأعمال بها، والفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، والشباب والرياضة والزراعة والبيئة والري ومحور تبطين الترع والصرف الصحي ومياه الشرب ومحور بناء الإنسان ومحور التمكين الاقتصادي، وأهمية المتطوعين، وكيفية التطوع والاشتراك في هذه المبادرة الشاملة وأهميتهم كمتطوعين في كل قرية للتعرف علي المستحقين في كل قرية، وتعريف المجتمع وفئاته من شباب ونساء وأطفال وشيوخ بحياة كريمة ومدى الاستفادة الواضحة في القرى.