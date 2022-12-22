الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

6 دورات تدريبية بالمحليات يستفيد منها 206 أشخاص بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي العشرين من الخطة التدريبية للمحليات تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 206 متدربين من جميع المحافظات.

ويستمر المركز فى تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتاهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الادارة المحلية ، بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندي، والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم؛ ليستكمل مركز سقارة الحزم المقدمة بتدريب متقدم علي التخطيط المحلي المتكامل ، لمديرى التخطيط بمحافظتى البحر الأحمر وأسوان، عن آليات اختيار المشروعات المنفذة والمتابعة لها، وبرامج التنمية المحلية، والتخطيط البرامجي، ويستفيد من التدريب 26 من مديرى ومسئولي التخطيط بالمحافظتين.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية تركز على الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط المحلي، وإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظات، و تحليل الوضع الراهن ، و تحديد الرؤية المستقبلية ومتطلباتها، وتحديد الأهداف الاستراتيجية ،و أهم البرامج التنفيذية ، وآليات التنفيذ، وإعداد مؤشرات قياس الأداء.

كما يركز البرنامج التدريبى أيضا على منظومة التخطيط المحلي المطورة، وما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من نماذج ناجحة بشأن التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي لتعميمها في باقي المحافظات.

وتتناول الدورة التدريبية أهداف تطوير منظومة التخطيط المحلي، ومنهجية إعداد خطة التنمية المحلية، والنماذج المستخدمة في منظومة التخطيط المحلي المطورة، وبرامج متابعة تنفيذ المشروعات، ويتم التطبيق العملي من خلال عدة ورش عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة.                                                                                         

و أوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة ، بما يتطلب ذلك من تدريب كوادر المحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم ، لافتاً إلي أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الأسبوع التدريبى العشرين يتضمن 5 دورات أخرى يستفيد منها 180 متدربًا، هي: دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء في مجال القدرات الشخصية والقياديه Soft Skills، و دورتين ضمن المخطط التدريبى الموجه لمديري المراكز التكنولوجية واعضاء لجان المتابعه على مستوى المحافظات.

وتُعقد الدورة الاولي خلال الفترة من يوم السبت الموافق  24 /12 إلى يوم الإثنين الموافق 26 / 12 / 2022 ، والحضور فيها من محافظتى القاهرة والسويس، أما الثانيه فالحضور فيها من محافظات الدقهلية والإسكندرية ودمياط من الثلاثاء الموافق 27 /12 حتى يوم الخميس 29/12/2022 ، و تستهدف هذه الدورات تحقيق رصا المواطنين بتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات ، فيما تستمر دورتا المبادئ الاساسية لنظم المعلومات الجغرافية وانتاج الخرائط والبيانات ، و التي تنفذها شركه أزري بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى(wfp) ، و دورة اللغة الإنجليزية .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة تنمية المهارات الشخصية و القيادات لرؤساء المراكز والمدن ، تركز على أهمية الأخذ بمنهجية فرق العمل من خلال دمج القدرات والإمكانات الفردية في أنشطة وأعمال جماعية و الاستفادة من المواهب والإمكانات لأعضاء الفريق وتوظيفها لتطوير أساليب العمل وجودته بشكل مستمر ، و تتناول الدورة مفهوم فرق العمل ، و أهدافها وفوائدها ، و مؤشرات الحاجة اليها ، و خصائص فرق العمل الفعالة ، و منهجية بناء فريق العمل ، و أثر القيادة في بناء فرق العمل ، و ادارة التغيير ، و أثرها فى تقدم برامج التنمية المحلية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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