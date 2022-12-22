الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لقائد سيارة حادث الطريق الدائرى

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنوب القاهرة بدائرة جنايات دار السلام «د 14»، المتهم المتسبب في حادث الطريق الدائري الذي أسفر عن مصرع وإصابة 12 شخصًا، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا 20 ألف جنيه. 

واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليهم، وشهود الإثبات، وفضت الأحراز لفيديو مصور في مواجهة قائد السيارة البورش، المتسبب في وفاة وإصابة 12 شخصًا على الطريق لقيادته تحت تأثير المخدر، وهروبه بعد الحادث، وتم ضبطه من قبل المارة.

وكشفت النيابة العامة في وقتٍ سابق، عن تفاصيل ما توصلت إليه التحقيقات في حادث الطريق الدائري، والذي أسفر عن وفاة وإصابة 12 شخصًا، من بينهم 4 أطفال.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها باشرت التحقيقات في الحادث بعدما تلقت إخطارًا صباح يوم 13 أكتوبر الجاري باصطدام سيارة نقل ثقيل بعدد من السيارات الأخرى بالطريق الدائري بالاتجاه القادم من مدينة السادس من أكتوبر، إلى منطقة المريوطية.

واستهلتها بالانتقال إلى مسرح الحادث لمعاينته والسيارات محل الحادث، كما انتقلت لمناظرة جثمان المتوفى، كما استمعت النيابة لأقوال 5 من قائدي السيارات الأخرى ومرافقيهم، وأحد الباعة الجائلين بالطريق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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