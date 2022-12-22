الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بصورة للقناطر الخيرية.. يوسف يصل للعالمية ويفوز بجائزة أفضل مصور هاوٍ بالعالم

جريدة الدستور

كشف يوسف ناصر المصور الفوتوغرافي الحاصل على لقب أفضل مصور شاب في العالم عن عام 2022، بمجلة "أمتشور فوتوجرافر" البريطانية العريقة، سر فوزه بالمركز الأول في المسابقة بفارق 155 نقطة عن المتسابق الحاصل على المركز الثاني.

وأضاف ناصر في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه اكتسب الخبرة من خلال التنقل المستمر بين المحافظات، حيث تكونت لديه الخبرة في اكتشاف الأماكن التي يمكن التصوير فيها، فالتصوير يعتمد بصورة كبيرة على الخبرة.

- التنقل والخبرة أحد أسباب الفوز 

وأوضح "ناصر"،  أن السر لديه يكمن في التنقل بين المحافظات والأماكن أكثر من مرة، والعين التي فهمت كيف يتم التقاط الصورة بشكل يميزها، لافتا إلى أن تتبع لجان التحكيم ودراستهم ومعرفة أي "ستايل" يفضلونه والنقاط التي يهتم بها الحكام والتي تتغير كل فترة، هو ضمن أهم أسباب الفوز.

- أسلوب الحكي من خلال الصورة

وعن اعتماده على أسلوب الحكي من خلال الصورة، قال إن الصورة لو لم تحتوي على مايقال بها أصبحت صورة مفرغة ولن تجذب عين الرائي، مشيرا إلى أن موضوع الصورتين التي ساهما في حصوله على المركز الأول كانت إحداهن عن "القناطر الخيرية" من خلال مجموعة من الأطفال التي تسبح عادة يوم الجمعة في نهر النيل بالقناطر الخيرية.

ولفت إلى أنه اعتمد على بناء صداقة جمعته والأطفال حتى يستطيع إبراز مشاعرهم بالفرخة التي تمتلكهم خلال السباحة في نهر النيل وحالة الترفيه التي يكون بها الأطفال خلال يوم الجمعة، مرددا "روحت 3 مرات في يوم الجمعة لغاية مابقينا أصدقاء أنا وهما وقدرت أطلع الصورة اللي حازت على إعجاب لجنة التحكيم".

يوسف العالمية أول مصري القناطر الخيرية أفضل مصور هاو

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