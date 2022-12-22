الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

31 ديسمبر.. آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المركز المختص

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص وفقًا للقانون رقم 153لسنة2022 والمتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79لسنة2016 وذلك حتى 31/12/2022، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم سرعة تقديم طلبات انهاء المنازعات في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري.
وأوضح مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف انهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر الجاري.

ولفت إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375لسنة2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية.

الخزانة العامة الخزانة العامة للدولة استمرار القيادة السياسية الطعن الضريبي إنهاء المنازعات الضريبية

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