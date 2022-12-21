الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس بدال تموينى استولى على 242 بطاقة تموينية

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس بدال تمويني استولى على 242 بطاقة تموينية بغرض التربح والاستيلاء على المال العام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية، بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط بدال تمويني، قام بتجميع 242 بطاقة تموينية وعدد 3 ماكينات صرف بغرض التربح والاستيلاء على المال العام، وذلك بالوراق وأطفيح.

 وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس بدال تمويني 242 بطاقة تموينية التربح الاستيلاء على المال العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

العثور على الطفل زياد مقتولًا بسبب تعاطى المخدرات بالقليوبية

بالمزمار والطبل البلدى.. سيدة تقيم حفلًا بعد خلع زوجها بالغردقة

منخفض جوى متعمق.. ظواهر جوية يشهدها طقس غدٍ الخميس

24 مليار جنيه استثمارات «فودافون» فى مصر خلال عامين

الذهب يعاود الانخفاض من جديد فى ختام التعاملات المسائية

هيئة تنشيط السياحة تستعد للمشاركة بمعرض مومباى بالهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم