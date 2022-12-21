حبس بدال تموينى استولى على 242 بطاقة تموينية

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس بدال تمويني استولى على 242 بطاقة تموينية بغرض التربح والاستيلاء على المال العام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية، بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط بدال تمويني، قام بتجميع 242 بطاقة تموينية وعدد 3 ماكينات صرف بغرض التربح والاستيلاء على المال العام، وذلك بالوراق وأطفيح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.