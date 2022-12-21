«النبراوي» يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين الليبية لتسهيل عمل المهندسين في ليبيا

انعقد في العاصمة العراقية بغداد، يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب في دورته العادية، بمشاركة وفد من نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس طارق النبراوي –نقيب المهندسين- وبحضور أعضاء الاتحاد من كافة الدول العربية.

وكانت أبرز نتائج اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب كالتالي:-

- إعادة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد، حيث تم انتخاب المهندس محمد ناصر -أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية- أميناً لمال اتحاد المهندسين العرب.

وعلى هامش المؤتمر، وقع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين- بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين المصرية ونقابة المهندسين الليبية برعاية اتحاد المهندسين العرب، وذلك بغرض تسهيل عمل الشركات والمهندسين المصريين بليبيا، وسيتم تبادل مستندات البروتوكول خلال أسبوعين.

- الموافقة على استضافة نقابة المهندسين المصرية لاحتفالية مرور 60 عاما على إنشاء اتحاد المهندسين العرب خلال شهر أبريل 2023.

- أبدى وفد نقابة المهندسين المصرية رفضه مناقشة فكرة ترمي إلى نقل مقر اتحاد المهندسين العرب من مصر، والتي طرحها أحد الوفود المُشاركة، ووافق جميع المشاركين على عدم طرح الفكرة للمناقشة.

- الموافقة على استضافة مصر لاجتماع رؤساء النقابات والتنظيمات الهندسية القادم، وسيتم تحديد موعده بالتنسيق بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب.

وعلى هامــش انعقاد اجتمــــاع المجلـــس الأعلـــى لاتحــاد المهندسيــن العـــرب، أقيم المؤتمــر الهندســـى العربــى التاســـع والعشــــرين بعنــــــــوان "المجتمـع المعلوماتـي والتقنيـات المتقدمـة فـى الوطـن العربـي"، على مدار يومى 17 - 18 ديسمبر 2022 . حيث شهد المؤتمر استعراض أوراق العمل المقدمة من عدد من الباحثين الممثلين للدول العربية المشاركة بالمؤتمر، وقد شاركت نقابة المهندسين المصرية بـ 6 أوراق عمل مقدمة من كل من:

د.م / خالــــــــــد نجــــــــم

أ.د.م / ضيــــــاء خلـيــــــل

أ.د.م / وائـــــــــل يوســـــف

أ.د.م / ليلى محمـد خصيــــر

د.م / سمر محـمد المعتصــم

م.أ / أشــــــــــرف نصيــــــر

وقد لقى المؤتمر نجاحا لافتا بحضور نخبة من المهندسين العرب، وأثمر عن عدد من التوصيات التى تصب فى الاتجاه نحو التجهيز للبنية التحتية للتوسع فى إنشاء المدن الذكية بالعالم العربي، وما يتبعه من الاهتمام بإنترنت الأشياء وأسس التنمية المستدامة، واستشراف التقنيات المتقدمة للاتصالات والمعلوماتية.