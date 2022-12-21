1000 سائح يشهدون ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك

شهدت معابد الكرنك اليوم ظاهرة شروق الشمس على محورها، والتي تحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه شهد هذه الظاهرة أكثر من ألف سائح مصري وأجنبي والذين حرصوا على التواجد أمام معابد الكرنك بالأقصر منذ الصباح الباكر لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة، حيث أشرقت الشمس على محور المعابد في تمام الساعة السادسة و1 دقيقة صباحا بدءا من البوابة الشرقية مرورا بقدس الأقداس وكافة محاور المعبد حتى البوابة (البيلون) الرئيسية، مؤكدا على أن منطقة آثار الكرنك قامت بتنظيم دخول كافة الزائرين خلال حدوث هذه الظاهرة الفريدة بما يسمح بالاستمتاع بمشاهدتها وتجنب حدوث أي تكدس.

وقال الدكتور فتحي ياسين، مدير عام آثار مصر العليا، إن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد شارك في رصد هذه الظاهرة عن طريق توفير تليسكوبات فلكية صغيرة تتيح لزائري المعبد رصد الظاهرة عن قرب.

تجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك أول من قام برصد هذه الظاهرة، حيث ثبت علميا أن المحور الأساسي لمعابد الكرنك موجه ناحية الشرق وأن شروق الشمس على المحور الرئيسي للكرنك دليل على بداية فصل الشتاء رسميا.

يشار إلى أن هذة الظاهرة الفلكية تختلف عن الظاهرة التي تشبها بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبوسمبل بمحافظة أسوان، والتي يشهدها سنويا آلاف السائحين من المصريين والأجانب، حيث تتعامد الشمس على وجه الملك في تمام الساعة 5:53 فجرا خلال يومي 22 من شهر أكتوبر و22 من شهر فبراير.