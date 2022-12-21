ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 بـ1740 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية ارتفاعا تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك ارتفاع في أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية.

واضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات التضخم.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك بسبب توقعات رفع الفائدة من البنك الفيدرالي.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتفاعا بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب سجلت وفق اخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1740 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1815 دولارًا.

جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1989 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1492 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1160 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 13920 جنيهًا.

أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 70 جنيهًا خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1660 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1730 جنيهًا، وافتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1805 دولارات، وأغلقت التعاملات عند مستوى 1820 دولارًا.

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من التراجع الطفيف لسعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تعافى الدولار واستعادته بعض من قوته.

وتترقب الأسواق تترقب غدًا اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد مصير أسعار الفائدة، والذي سيكون له تداعيات كبيرة على حركة الأسعار، خاصة إذا ما قرر البنك تحرير جديد لسعر الصرف.