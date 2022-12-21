تغيرات لدى ملايين من مستخدمي واتساب خلال الأسابيع القادمة

قد يلاحظ الملايين من مستخدمي WhatsApp تغيير تطبيقهم خلال الأسابيع القادمة، حيث تم الكشف عن تفاصيل التغييرات الرئيسية - وبعضها موجود بالفعل.

ذلك لأن WhatsApp عادةً ما يختبر ميزات جديدة وتعديلات في إصدار خاص من التطبيق يسمى بيتاهذا يعني أننا نسمع عن التغييرات قبل أن يذهبوا إلى العالم مباشرة.

WhatsApp - بالإضافة إلى التجسس في WABetaInfo - كشف هذا الأسبوع عن سبعة تحديثات رئيسية للتطبيق.

هذا يعني أنك بحاجة إلى البحث عن بعض التعديلات على تطبيق WhatsApp الخاص بك.

فيما يلي بعض التغييرات القادمة:-

نشر أيقونات المجتمعات واستطلاعات الرأي والملفات الشخصية في الدردشات الجماعية (مباشرة)

القدرة على تعطيل إشعارات المكالمات (Windows beta)

تعديل نقاط الدخول لتحرير إعدادات الخصوصية والأفاتار (إصدار Android التجريبي)

ميزات مكالمات الصوت والفيديو الجديدة بما في ذلك مكالمات من 32 شخصًا ، وكتم صوت المشاركين في مكالمة، وإرسال روابط المكالمات، وأشكال الموجة الصوتية والمزيد (مباشر)

ثلاثة رموز تعبيرية جديدة للقلب الكبير (إصدار Android التجريبي)

صورة داخل صورة لمكالمات الفيديو على iPhone (قادمة في أوائل عام 2023، مباشرة في الإصدار التجريبي)

بعض هذه الميزات نشطة الآن، لذا يمكنك تجربتها في التطبيق.

كيفية الحصول على WhatsApp beta

لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي، يلزمك الانتقال إلى Google Play على جهاز Android والبحث عن WhatsApp.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي".

اضغط على زر "أنا في" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

يعد الانضمام إلى WhatsApp beta على iOS أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.

وكان قد حذر الخبراء الجمهور من عملية احتيال "اختطاف" مخيفة تهدف إلى إثارة الذعر عند تسليمك الأموال عن طريق الواتس اب او التيك توك، حيث يبدأ المخطط الجديد المثير للقلق بمكالمة، على ما يبدو من أحد الأقارب، مع ظهور رقمهم على شاشة جهاز iPhone أو Android، يتم قطعهم بسرعة من قبل المبتز الذي يدعي أنه يحتجز أحبائك كرهينة ويهددهم.