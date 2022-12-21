روي فيتوريا: محمد صلاح مع مصر يشبه ميسي مع الأرجنتين

تغنى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بمحمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال فيتوريا في حوار مع قناة “أون تايم سبورت”: “صلاح لاعب مهم جدا لمنتخب مصر والخصوم دائمًا يضعون أكثر من لاعب لمراقبته، ومن أجل أن يظهر صلاح بشكل جيد لابد أن يلمع كذلك من هم حول صلاح في هجوم المنتخب”.

وأضاف: “صلاح بالنسبة لمنتخب مصر مثل ميسي لمنتخب الأرجنتين بالمثل، هما لاعبان يقدران على تغيير مسار اللقاء في دقيقة واحدة”.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نظيره مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تنطلق القمة النارية بين ناديي ليفربول ومانشستر سيتي، يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن ينتهي مشوار النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

ليفربول يستهدف ضم بيلينجهام بعد تألقه في كأس العالم 2022

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني، في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى ثقة مسئولي ليفربول في حسم صفقة بيلينجهام لصالحهم في الصيف المقبل، متفوقًا على الأندية الأخرى المنافسة على ضم اللاعب.

وأفادت الصحيفة، بأن ليفربول ينوي استغلال علاقة الصداقة التي تجمع بين جوردان هندرسون، قائد الفريق، بمواطنه بيلينجهام، من أجل إقناعه بالانضمام إلى قلعة "أنفيلد".

وأكدت "ميرور" في تقريرها، أن والد بيلينجهام أيضًا يريد انتقال نجله إلى ليفربول بدلًا من الأندية الأخرى، وقد يؤثر على اختياره بشكل كبير.

ونوّهت الصحيفة البريطانية، إلى أن صفقة انتقال بيلينجهام إلى قلعة "أنفيلد"، قد تكلّف خزينة ليفربول حوالي 100 مليون يورو، وهو الأمر الذي يدركه ويوافق عليه النادي الإنجليزي.