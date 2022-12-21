الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: واشنطن سترسل معدات لإصلاح الشبكة الكهربائية فى أوكرانيا

الكهرباء
الكهرباء

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة سترسل معدات لإصلاح الشبكة الكهربائية في أوكرانيا.

 

ووفقا للبيان، فان شركاء أوكرانيا، ومن بينهم الولايات المتحدة، يبذلون كل ما في وسعهم للتخفيف من الأضرار التي أحدثتها الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية الحيوية، وأن صراع روسيا في ساحات القتال دفعها لاستهداف البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، مما أدى إلى معاناة وقتل المدنيين الأوكرانيين.

 

وقال البنتاجون: “روسيا أرسلت سلسلة من الصواريخ إلى أوكرانيا تستهدف شبكة الطاقة”، موضحا أن تداعيات هذه الهجمات تتفاقم بسبب الطقس الشتوي في أوكرانيا مع توقعات بأن تصل درجة الحرارة الكبرى خلال الأسبوع المقبل إلى 1.7 درجة مئوية مع احتمال انخفاضها إلى أدنى مستوياتها لتسجل حوالي -12.2 درجة مئوية. 

 

بينما قال مسؤولو وزارة الطاقة الأمريكية، بحسب البيان، إن الإدارة الأمريكية تعمل- بالشراكة مع المختبرات الوطنية وقطاعي الصناعة والمرافق والحكومة الأوكرانية- لتحديد موقع المعدات المتاحة في الولايات المتحدة التي يمكن تسليمها إلى أوكرانيا لدعمهما في حالات الطوارئ".

 

وأضاف المسؤولون أن: "المعدات التي نقدمها ضرورية للإصلاحات الطارئة في أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية"، مؤكدين أن هذا الدعم من شأنه أن يساعد أوكرانيا على إعادة بناء العمود الفقري لنظام نقل الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على الإضاءة وتدفئة المنازل خلال فصل الشتاء.

 

وأفادت بأن ملايين الأوكرانيين يعانون من تداعيات الهجمات الصاروخية الروسية، والولايات المتحدة ليست سوى واحدة من العديد من الدول التي تساعد أوكرانيا في إصلاح شبكتها الكهربائية والحفاظ عليها.
 

وفي هذا الصدد، قال مسؤولون أمريكيون: "سنواصل تحديد المعدات التي يمكن إرسالها من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحديد مواقع المعدات الموجودة خارج البلاد التي تتوافق مع النظام الأوكراني والحصول عليها".

البنتاجون الولايات المتحدة معدات الشبكة الكهربائية أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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