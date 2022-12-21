مواجهة قوية بين المقاولون والمصرى فى ختام الأسبوع الثامن للدورى الممتاز

تختتم اليوم منافسات الأسبوع الثامن للدوري الممتاز بإقامة مباراة المقاولون والمصري في الخامسة مساء باستاد السويس الجديد .

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات وهزيمة واحدة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وجمع 4 نقاط من أخر مباراتين بالتعادل مع سموحة والفوز على انبي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 13 والتقدم للمركز السابع .

شوقي غريب المدير الفني للمقاولون عقد جلسة مع لاعبي الفريق حذرهم خلالها من انتفاضة فريق المصري في وجود حسام حسن وطالبهم بحصد الثلاث نقاط في ظل الغيابات التي يعاني منها المصري وحرص شوقي غر يب على دراسة فريق المصري جيدا ووضع يده على نقاط القوة والضعف في صفوفه وسيقوم بالضغط على الجبهة اليمنى في دفاع المصري بسبب غياب كريم العراقي مع استغلال سرعات لويس إدواردو في الاختراق من الجانب اليمن لخلخلة دفاع المصري .

على الجانب الأخر يحتل المصري بقيادة حسام حسن المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط من انتصار واحد و4 تعادلات وهزيمتين وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف ولم يحقق الفوز في أخر 4 مباريات ودمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود والهزيمة أمام طلائع الجيش ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة العاشرة .

ويعاني المصري من غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة ومع ذلك أكد حسام حسن أن الفريق قادر على تجاوز هذه المرحة الصعبة وتحقيق النتائج التي ترضي طموحات جماهير بورسعيد وقام حسام حسن خلال التدريبات بتجهيز اللاعبين البدلاء لسد النقص في صفوف الفريق .

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده هاني خيري ومحمود رضا ومعهم على السعيد حكماً رابعاً وعبد العزيز السيد حكم فيديو وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو.