نجح رجال الأمن في ضبط 82500 نسخة كتاب داخل مخزن بالجيزة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة للتعليم الإلكترونى - كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب دون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالشركة المشار إليها.. وتم التقابل مع (مالك الشركة - مقيم بالجيزة) ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (عدد 82500 نسخة كتاب "تعليمى – دينى") دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.