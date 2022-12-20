أمير مرتضى: فيريرا يسعى لمواصلة الانتصارات لضمان المنافسة على الدورى

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن الفوز على حرس الحدود في مباراة اليوم بالدوري الممتاز مهم جدًا، وشدد على أن لاعبي الفريق لديهم الرغبة في مواصلة الانتصارات.

وأكد المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء في تصريحات عقب المباراة أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا يسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وقال أمير: "صادفنا سوء حظ في بداية الموسم، وهناك ميزة في صفوف الفريق بأن اللاعبين يخوضون كل المباريات بتركيز ولا يوجد فريق سهل وآخر صعب".

وتابع: "نسعى للاستمرار في نسق تصاعدي في الفترة المقبلة، وأشكر اللاعبين على الفوز والأداء في مباراة اليوم أمام حرس الحدود".

وعلق على طلب إمام عاشور بتسديد ركلة الجزاء التي احتسبت في لقاء اليوم قائلًا: "هناك نظام داخل الفريق ويوجد ترتيب لمسددي ركلات الترجيح، وسنتحدث مع إمام عاشور بشأن هذا الأمر، وما حدث هو حماس من اللاعب فقط".

أضاف أمير مرتضى أنه سيتم التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب فيما يخص موقف يوسف حسن مهاجم الفريق الصاعد من التواجد في معسكر الفراعنة المقبل للاتفاق على القرار الذي يحقق مصلحة اللاعب والفريق الوطني.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.

تدريبات خاصة للبدلاء والمستبعدين بعد مباراة حرس الحدود

خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدون من لقاء حرس الحدود اليوم تدريبات خاصة باستاد القاهرة عقب المباراة، بناء على تعليمات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني. وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة. وكان المدير الفني طالب اللاعبين المستبعدين من اللقاء بالتواجد في استاد القاهرة لخوض تدريبات خاصة عقب نهاية المباراة في إطار البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم للفترة المقبلة.

الزمالك راحة من التدريبات غدًا

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة غدًا الأربعاء من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على حرس الحدود في مباراة اليوم ببطولة الدوري الممتاز. وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.‎