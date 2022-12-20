مهاب مميش يكشف عن إجرائيين لمضاعفة أرباح قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، إن محور قناة السويس يمر به 22 ألف سفينة في السنة، مؤكدًا أنه من الممكن مضاعفة أرباح القناة بإقامة نقاط تموينية وتقديم الخدمات للسفن.

لا بد من وجود نقاط تموين للسفن

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة الواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن السفن تقف لمدة 8 ساعات قبل دخول القناة وللأسف خدمة التموين غير موجودة ومعظم السفن تدخل إلى قبرص واليونان للتموين وتزويدها بالأطعمة والمشروبات والعلاج قبل وصولها لقناة السويس.

وأكد أن إقامة نقاط تموينية تساهم في زيادة العملة الصعبة وكذلك فرص العمل، كما أن لدينا ترسانة للإصلاح بقناة السويس ويمكنها إصلاح أي مشاكل بالسفن.

وأوضح أنه سبق وتقدم بهذا المشروع للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقتما كان رئيسًا للهيئة وتم الموافقة عليه من الرئيس ولكن بعض الوزارات اعترضت وأصرت على أن أي دخول للتموين أو خروج يكون عن طريقها ما تسبب في وقف المشروع، لأن أي نقطة وقود لها وزارة مسئولة لأنه لو حدث أي تلوث تكون هي مسئولة، مشيرًا إلى أنه قال للفريق أسامة ربيع بأن يصر على هذا المشروع لأهميته.

وطمأن الفريق مهاب مميش، المواطنين قائلًا: "اطمأن الناس بأن الهيئة بخير وستظل بخير وكل الثقة والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه لن يفرط في نقطة مياه أو حبة رمل من أرض الوطن".