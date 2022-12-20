الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مهاب مميش يكشف عن إجرائيين لمضاعفة أرباح قناة السويس

مهاب مميش
مهاب مميش

قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، إن محور قناة السويس يمر به 22 ألف سفينة في السنة، مؤكدًا أنه من الممكن مضاعفة أرباح القناة بإقامة نقاط تموينية وتقديم الخدمات للسفن.

لا بد من وجود نقاط تموين للسفن

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة الواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن السفن تقف لمدة 8 ساعات قبل دخول القناة وللأسف خدمة التموين غير موجودة ومعظم السفن تدخل إلى قبرص واليونان للتموين وتزويدها بالأطعمة والمشروبات والعلاج قبل وصولها لقناة السويس.

 وأكد أن إقامة نقاط تموينية تساهم في زيادة العملة الصعبة وكذلك فرص العمل، كما أن لدينا ترسانة للإصلاح بقناة السويس ويمكنها إصلاح أي مشاكل بالسفن.

وأوضح أنه سبق وتقدم بهذا المشروع للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقتما كان رئيسًا للهيئة وتم الموافقة عليه من الرئيس ولكن بعض الوزارات اعترضت وأصرت على أن أي دخول للتموين أو خروج يكون عن طريقها ما تسبب في وقف المشروع، لأن أي نقطة وقود لها وزارة مسئولة لأنه لو حدث أي تلوث تكون هي مسئولة، مشيرًا إلى أنه قال للفريق أسامة ربيع بأن يصر على هذا المشروع لأهميته. 

وطمأن الفريق مهاب مميش، المواطنين قائلًا: "اطمأن الناس بأن الهيئة بخير وستظل بخير وكل الثقة والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه لن يفرط في نقطة مياه أو حبة رمل من أرض الوطن". 

مهاب مميش قناة السويس طمأن للرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن مضاعفة أرباح القناة نقاط تموينية تقديم الخدمات للسفن

مواد متعلقة

برلمانى: موافقة مجلس النواب على إنشاء صندوق قناة السويس تعزز موارد الهيئة

رئيس «اقتصادية النواب»: مرفق قناة السويس ملكية عامة ولا يمكن بيعه

برلمانية: تعديلات قانون قناة السويس تستهدف دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة

«أصول مصر فى أمان».. مجلس النواب: قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه.. وليست المقصودة بكلمة «الأصول» فى مشروع قانون إنشاء الصندوق

برلماني: قناة السويس مال عام ولا مجال للمساس بثروات المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قيمة اقتصادية».. كيف يمكن أن نحقق الأرباح من المتاحف؟

أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

يستمر لـ89 يوماً.. «الأرصاد»: غدًا أول أيام فصل الشتاء فلكيًا

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى مؤتمر بغداد

بعد ظهور أول حالة بالغربية.. ما هو «داء الشمع» النادر الذي يهاجم الأطفال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية