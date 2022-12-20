مواطن: تعلمت من «حياة كريمة» مهارات لترشيد المياه وزيادة الدخل

ركزت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها لخدمة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا والمفتقرة للخدمات وتعاني من ضعف البنى التحتية من خلال تطويرها وإدخال الخدمات والمرافق والمؤسسات الخدمية لها لتكون مؤهلة للعيش الكريم والحياة الآدمية، كما ركزت المبادرة على بناء الإنسان أيضا ورفع حالة الوعي لديه من خلال عقد ندوات ومحاضرات توعوية في المدارس والجامعات فضلا عن القوافل الثقافية التي تجوب القرى والنجوع.

وعقدت «حياة كريمة» محاضرات بمدارس ومراكز الشباب بقرى مركز أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة بغرض التوعية بترشيد المياه وطرق الاستخدام الصحيحة لها وكانت تلك المحاضرات تستهدف الطلاب بمراحل التعليم المختلفة فيما تناولت بعض الندوات والتي كان يحضرها رجال وسيدات تعليمهم بعض مهارات السباكة، بهدف الحفاظ على المياه.

قال عماد محمود في العقد الرابع من عمره وهو أحد أهالى قرى مركز أطفيح، إن الندوات التوعوية التى تقدمها مبادرة «حياة كريمة» علّمتنا كيفية ترشيد المياه من خلال تعليم مهارات السباكة، مشيرا إلى اكتساب خبرات كثيرة بفضل تلك الندوات وتعلمنا حل المشكلات الطارئة فى السباكة، ولا شك أن هذه الجهود سترتقي بعزبة قرنى بمركز أطفيح.

وأضاف أن بعض الحاضرين قرروا العمل كسباكين لزيادة دخولهم معبرا عن سعادته في نجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى الارتقاء بحياة سكان الريف خلال فترة وجيزة، متمنيا استمرار الورش والندوات التوعوية لكونها مفيدة للمواطنين وهم بحاجة لها.