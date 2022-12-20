بـ6 مليارات جنيه.. خالد صديق يكشف عن موعد افتتاح حدائق الفسطاط بعد التطوير

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه بالتزامن مع بداية عمل الصندوق بعد تغيير اسمه أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة مبادرات منها إحياء القاهرة التاريخية والتي تضم 5 مناطق، مؤكدًا أن تكلفته 5 مليارات جنيه.

تطوير المناطق التاريخية بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تطوير باقي المناطق التاريخية يدخل في 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تطوير حدائق الفسطاط يصل إلى 6 مليارات جنيه، وتطوير الأسواق العشوائية يصل إلى 44 مليار جنيه.

وكشف تفاصيل مشروع "داره"، لتطوير العواصم ويضم 500 ألف وحدة المستهدفة وبدأنا بـ 13 محافظة هي المرحلة العاجلة، 114 ألف وحدة وبعدد مشروعات 35 مشروعًا، وتم العمل عليهم قبل بدء صندوق التنمية الحضرية، وبدأنا العمل في أغسطس 2021 بشركات مدنية وشركات خاصة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لجودة الشغل وسرعة التنفيذ، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من 77% من المشروع.

وأكد أن افتتاح حدائق الفسطاط بعد تطويرها سيكون في ديسمبر 2023 وسيكون افتتاحا عالميا، مشيرًا إلى أنها ستكون تحت إدارة شركات مصرية عالمية للحفاظ على الاستدامة، خاصة أنه يوجد وديعة للصيانة توضع للمشروع بأحد البنوك، ويكون لها أرباح إما شهرية أو سنوية وتصرف على المشروع.

وأوضح أن تكلفة صندوق تطوير العشوائيات قبل تغيير اسمه كانت 40 مليار جنيه، وبعد تغيير اسمه وصلت إلى تريليون ومائة مليار جنيه.